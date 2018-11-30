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"تعليم" الإسماعيلية: جاهزون للمشاركة في مبادرة "100 مليون صحة"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:46 م
تعليم الإسماعيلية: جاهزون للمشاركة في مبادرة 100 مليون صحة
خالد خلف
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هشام إسماعيل
 
أعلن الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية جاهزة للمشاركة في الحملة الرئاسية للقضاء على فيروس " سي " والتى تنطلق غدا السبت بالمحافظة، وذلك ضمن محافظات المرحلة الثانية حيث تم تجهيز المقار الرئيسية والفرعية بداية من ديوان المديرية لجميع العاملين للكشف والمتابعة تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الملصقات الخاصة بالحملة الرئاسية للقضاء على فيروس " سي " إلى جانب عقد الندوات والكلمات التوعوية والإرشادية عن مبادرة 100 مليون صحة وأهمية المشاركة والتحليل المبكر وأهدافها في الإذاعة المدرسية اليومية وتفعيل دور الإعلام التربوي لنشر الوعي.
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