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٣٩٨٠٠ طن قمح ٢٨٥٠ طن فوسفات في حركة الصادر بميناء دمياط

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:40 م
٣٩٨٠٠ طن قمح ٢٨٥٠ طن فوسفات في حركة الصادر بميناء دمياط
ميناء دمياط
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هند الشيال
 
استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146609، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38111 طنا.

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2850 طن فوسفات و39800 طن ملح و1950 طن نترات أمونيوم و1700 طن كسب صويا و3931 طن حديد.
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