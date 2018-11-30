"أوقاف" السويس: خطباء المساجد التزموا بـ"خيرية الأمة ونبيها"





وأضاف "فلقد كرم الله عزوجل الامة المحمدية وبين فضلها ومكانتها وخيريتها بين الأمم وهذه الخيرية أمانة ومسئوليه قبل أن تكون تشريفا وتكريما حيث يقول الحق سبحانه وتعالي (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) ويقول نبينا صلي الله عليه وسلم، أنتم توفون سبعون أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله".



وتابع أن جميع الائمة والخطباء في المساجد عليهم الالتزم بموضوع الخطبة الموحدة بجميع المساجد والتي حددتها وزارة الاوقاف؛ مشيرا ان الامة استمدت خيريتها من خيرية نبيها صلي الله عليه وسلم فهو رسول العالمين وخاتم الانبياء والمرسلين وهو من قرن الله عزوجل ذكره بذكره في كل وقت وحين وهو من جمع الله له النبين فامنوا به وصلوا خلفه اجمعين وهو من تكاملت رسالته مع الرسالات السابقة.



وقال أيمن مهران مدير العلاقات العامة والاعلام بمديرية أوقاف السويس ان وكيل وزارة الاوقاف اكد علي جميع السادة الائمة والخطباء بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة أو بجوهرها علي اقل تقدير واتباع تعليمات وزارة الاوقاف بشأن ذلك وعلي مديري الادارت الفرعية والمتابعة الميدانية متابعة المساجد بكل دقه ورصد اي مخالفات.

قال الشيخ محمد عجمي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن خطبة الجمعة اليوم، تناولت الحديث عن "خيرية الأمة وخيرية نبيها وكيف نحقق خيرية الأمة الآن؟".