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إحباط محاولة تهريب 81 كجم هيروين على الاتجاه الجنوبي "صور"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:38 م
إحباط محاولة تهريب 81 كجم هيروين على الاتجاه الجنوبي صور
المضبوطات
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محمد طه
 
تمكن رجال حرس الحدود بالتعاون مع قوات المنطقة الجنوبية العسكرية من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين عبر الحدود الجنوبية، تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.

وتم ضبط فرد يقود عربة عثر بداخلها على 3 جوال بداخلهم 70 لفافة تقدر نحو 81 كجم من مادة الهيروين المخدر.

وذكر بيان صادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة تواصل قوات حرس الحدود جهودها في تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ضد عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية.
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