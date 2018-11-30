إبراهيم رضا: الوصول لطاعة المولى ليس مرتبطا بالصلاة فقط

وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن الخطأ وارد، ولكن يجب الإسراع في التوبة والاستغفار، لافتًا إلى أن الوصول لطاعة المولى غير مرتبطة بالصلاة فقط بل بالسلوك المهذب أيضًا.





ولفت إلى أن الكلمة أول ما سيسأل عنه الإنسان، ولا بد أن يدقق في كل كلمة يقولها، مضيفًا أن الكلمة أصبحت شهوة عند البعض.



قال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إن الكلمة الخبيثة عرض ظهر بسبب مرض القلوب، مشددًا على ضرورة العمل على إصلاح القلوب، معقبًا: "القلب هو العملة المعتمدة في البنك المركزي ليوم القيامة".