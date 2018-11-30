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إحباط محاولة تهريب 81 كيلو هيروين على الحدود الجنوبية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:27 م
إحباط محاولة تهريب 81 كيلو هيروين على الحدود الجنوبية
القوات المسلحة المصرية - أرشيفية
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كريم وزيري
 
استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع قوات المنطقة الجنوبية العسكرية من إحباط محاولة تهريب عبر الحدود الجنوبية وضبط فرد يقود عربة عثر بداخلها على عدد ( 3 ) جوال بداخلهم عدد ( 70 ) لفافة تقدر بحوالى (81) كجم من مادة الهيروين المخدر .

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ضد عناصر التهريب والهجرة غير الشرعية والعناصر الإرهابية .

المزيد عن: هيروين حرس الحدود الحدود الجنوبية الجيش أخبار مصر
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