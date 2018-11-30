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الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية في محافظة أبين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:26 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية في محافظة أبين
صورة أرشيفية
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وكالات
 

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة إغاثية عاجلة تحمل مساعدات غذائية إلى مديرية مودية بمحافظة أبين وذلك ضمن برنامج الاستجابة العاجلة الذي تموله دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة.

وبحسب مصادر إماراتية، تحمل القافلة 500 سلة غذائية متكاملة تم تسليمها لقيادة السلطة المحلية في مودية، حيث تم توزيعها على بعض قرى المجال الشرقي في المديرية.

بدورهم، عبر سكان المجال الشرقي بمودية عن ارتياحهم لهذه المساعدات  الغذائية والتي تبشر بمزيد من الأعمال الإنسانية والإغاثية لهذه المناطق.

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