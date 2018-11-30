نجيب ساويرس عن فستان رانيا يوسف: "صحوني لما فلسطين تبقى دولة"

سخر الملياردير المصري نجيب ساويرس، من كثرة التغريدات حول فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40 .





وقال نجيب ساويرس:”مكانش فستان ده .. بتاع رانيا يوسف خلاص التايم لاينً اتحجز .. صحونى لما فلسطين تبقى دولة و ترامب يتصالح مع الصين و كوريا الشمالية… و الأهلى ياخد الدورى”.





وكانت قد فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بإطلالة جديدة و غريبة فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، حيث ارتدت فستان أشبه بالمايوه الكات وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره.