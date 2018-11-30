ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نجيب ساويرس عن فستان رانيا يوسف: "صحوني لما فلسطين تبقى دولة"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:18 ص
نجيب ساويرس عن فستان رانيا يوسف: صحوني لما فلسطين تبقى دولة
نجيب ساويرس
طباعة
الفجر الفني
 
سخر الملياردير المصري نجيب ساويرس، من كثرة التغريدات حول فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40 .

وقال نجيب ساويرس:”مكانش فستان ده .. بتاع رانيا يوسف خلاص التايم لاينً اتحجز .. صحونى لما فلسطين تبقى دولة و ترامب يتصالح مع الصين و كوريا الشمالية… و الأهلى ياخد الدورى”.

وكانت قد فاجأت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بإطلالة جديدة و غريبة فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، حيث ارتدت فستان أشبه بالمايوه الكات وعليه طبقة من التل المطرز إلى آخره.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 12:00:01 PM