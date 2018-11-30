"السنجاري": الأهلي قلعة الرياضة المصرية

أبدى هشام السنجري، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزير التربية والتعليم الذي شارك نائبا عن وزير التربية والتعليم في فعاليات ماراثون الدراجات الذي نظمه الأهلي صباح اليوم الجمعة أبدى سعادته بحضور هذه المبادرة، ومشاركة وزارة التعليم في هذا الحدث الذي نظمه النادي الأهلي قلعة الرياضة المصرية.





وكان الأهلي قد نظم «ماراثون» للدرجات شارك فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والدكتور مهند مجدي عضو المجلس، ولفيف من كبار الشخصيات والعديد من الفنانين والرياضيين ضمن مشاركة الأهلي في حملة «أنا ضد التنمر».





وأوضح السنجاري خلال كلمته أن مشاركة الوزارة في هذا الماراثون جاءت بتكليف من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لإيمانه بدور الشباب ومشاركتهم الفاعلة في نشر التوعية والأهداف الإيجابية في المجتمع المصري.





وأضاف أن تجمع أكثر من مؤسسة لدعم حملة «ضد التنمر» التي ينظمها النادي الأهلي؛ يدعو للفخر وتوحد طوائف كثيرة من المجتمع المصري لأهداف نبيلة وإيجابية.





وتمنى السنجاري في ختام حديثه أن تكون مشاركة وزارة التربية والتعليم إيجابية ومثمرة في حملة «أنا ضد التنمر»؛ من أجل نشر التوعية والحد من هذه الظواهر السلبية في المجتمع.



