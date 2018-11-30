محمد رمضان يحتضن زوجته.. والجمهور: "داري على شمعتك تقيد"

تغزّل الفنان محمد رمضان، بزوجته نسرين عبدالفتاح، بعدما شارك جمهوره بصورة تجمعهما عبر صفحته الخاصة على إنستغرام، ووصفها بملكته.





وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن زوجته، وكتب تعليقًا: my queen أي “ملكتي” مع إيموجي القلب الأحمر.





وحظيت الصورة بتغريدات متباينة بين ناقد للصورة بدعوى الحسد، وبين دعوات لهما بالتوفيق والنجاح.



