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مران قوي لحراس مرمى الأهلي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 11:17 ص
مران قوي لحراس مرمى الأهلي
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علي نبوي
 
قاد طارق سليمان، مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لحراس مرمى الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بتروجت.

وشهد مران اليوم خضوع ثلاثي حراسة المرمي شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لمجموعة من التدريبات القوية المختلفة تحت إشراف سليمان.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الجمعة في السويس استعدادا لمواجهة بتروجت غدا في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

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