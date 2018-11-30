مباحثات "مصرية - سعودية" الأبرز.. نشاط السيسي × أسبوع

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية، فقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المؤتمر العربي للثروة المعدنية، و معرض القاهرة الدولي للاتصالات، بالاضافة إلى تكليف الحكومة بالانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، و استقبال ولي عهد السعودية بمطار القاهرة.





لقاء سائقة تروسيكل الأقصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، المواطنة "مروة العبد"، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر.





وأعرب عن حرصه على الالتقاء بها شخصيًا، بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجًا مُشرفًا لشباب مصر كافةً، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار.





وأبدت "مروة العبد" سعادتها وتقديرها الشديدين لاستقبال الرئيس لها، مؤكدةً أنها تبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أسرتها، وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة، مشيرةً إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية، وبذل الجهد اللازم لتغيير واقعهم، والوصول إلى أهدافهم. وتحدث الرئيس مع "العبد" بشأن ما يمكن توفيره لها من احتياجات، لتحسين ظروف أسرتها المعيشية، حيث وجه الرئيس بتلبية كافة طلباتها ومساعدتها على ما تقوم به من أعمال- بحسب ما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية-.





استقبال فريق الإسكواش وآنسات كرة القدم

كما استقبل الرئيس، المنتخب الوطني للإسكواش الحاصل على بطولة العالم للفرق، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، إضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.





تكليف الحكومة بالانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وتناول الاجتماع استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن متابعة تطورات الموقف التنفيذي للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة.





ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية اعتمادًا على الأساليب العلمية.





استقبال ولي عهد السعودية بمطار القاهرة

واستقبل الرئيس السيسي، بمطار القاهرة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والذي زار وطنه الثاني مصر لمدة يومين، برفقه عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.





وعقد الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي جلسة مباحثات، ضمت وفدي البلدين، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وطرح بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض، والتشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، واليمن، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب.





افتتاح السيسي المؤتمر العربي للثروة المعدنية

وافتتح الرئيس السيسي، المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، الذي تعقد فعالياته بالقاهرة على مدى ثلاثة أيام برعاية الرئيس، وجاء تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".





وشارك في افتتاح المؤتمر الذي يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية، عدد من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية في مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية.





افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات

كما افتتح الرئيس فعاليات الدورة الـ22 من مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وشهد السيسي فيلمًا تسجيليًّا حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على المجتمعات، خلال فعاليات المؤتمر، كما ألقى كلمة أكد من خلالها أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بتطوير البنية التحتية وتمكين الشباب، لافتًا إلى إتاحة المزيد من الفرص للأشخاص من ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، بالإضافة إلى معمل الأمم المتحدة الأفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي الذي جهز بأحدث أساليب التكنولوجيا، وأن الدولة قدمت عددًا من المبادرات لتنمية الشباب الواعد، موضحًا أن مصر قدمت عدة مبادرات للاستثمار في الإنسان المصري.



