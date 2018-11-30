"نجيب" يبدأ المرحلة الثانية من برنامج التأهيلي خلال أسبوع

أجرى محمد نجيب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة للاطمئنان على إصابته في ركبته والتي خضع على إثرها لجراحة غضروف الركبة مؤخرًا.





وأثبتت الأشعة تحسن حالة اللاعب وتحديدا فيما يتعلق بالكدمة العظمية التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية.





وقال خالد محمود، طبيب الفريق إن نجيب يبدأ تدريبات الجري في الملعب خلال أسبوع، حيث يؤدي في الوقت الحالي تدريبات تأهيلية في «الجيم» في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة.



