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خطوة جديدة من الفيفا لتقييد إعارة اللاعبين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
خطوة جديدة من الفيفا لتقييد إعارة اللاعبين
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وكالات
 
ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي يعتزم فرض قيود على عدد اللاعبين الذين يحق لفريق واحد إعارتهم، اعتبارًا من موسم 2020-2021، على أن يتم حسم الرقم النهائي في بداية العام المقبل.

واستخدمت بعض الأندية الأوروبية، نظام الإعارة للإبقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها، حيث تمنحهم الفرصة لخوض المباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية، وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.

وقالت صحيفة التايمز، إن الفيفا صدق بالفعل على هذه القيود التي قد تلزم الأندية بإتباع النظام الجديد مع عدد يتراوح بين 6 أو 8 لاعبين، شريطة الا يتجاوز أي اتفاق بين ناديين، إبرام صفقتين فقط في الموسم الواحد.

وأوضح الفيفا في وقت سابق هذا العام، أن لجنة تابعة له تضم مسؤولي الأندية وروابط الدوري واللاعبين والاتحادات الوطنية، ساندت مقترحات لإصلاح نظام الانتقالات.

وذكر تقرير مجموعة عمل شكلها الفيفا، أن النظام المتبع حاليًا يمنع في بعض الأحيان، اللاعبين الشباب من التطور بشكل كامل، مضيفا أن ناديًا أعار 146 لاعبا في الفترة بين عامي 2011 و2017.

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