إيران تستخدم فرق اغتيالات لإسكات منتقديها في العراق





كشف مسؤولون بريطانيون، عن استخدام إيران لفرق اغتيالات من أجل إسكات معارضيها في العراق، في محاولة مستمرة من طهران للإمساك بمفاصل الحكومة في بغداد بقوة الترهيب والقتل.





وأشار تقرير لصحيفة "ذي دايلي تيليغراف" البريطانية، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الفرق نُشرت بأوامر من قائد ما يسمى فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في محاولة لإرهاب خصوم إيران في العراق.





وتم نشر هذه الفرق في أعقاب الانتخابات العامة في العراق في مايو، بعد أن فشل محاولات طهران فرض نفوذها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مع خسارة مرشحيها المفضلين.





وينقل التقرير عن مسؤولين أمنيين بريطانيين يقدمون الدعم والتدريب العسكري للقوات المسلحة العراقية، قولهم إن إيران ردّت بإرسال عدد من فرق الاغتيالات من قوة فيلق القدس لإسكات الأصوات العراقية المنتقدة لإيران.





ويقول التقرير إن أحد أبرز الضحايا لهذه الفرق حتى الآن كان عادل شاكر التميمي، الحليف المقرب لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، والذي اغتالته قوة القدس في سبتمبر، على الرغم من اهتمامه الواسع بمصالحة السنة والشيعة في البلاد وتحسين العلاقات مع دول الجوار كالأردن والمملكة العربية السعودية.





ومن لائحة ضحايا فرق الإيرانية أيضاً، شوقي الحداد، مقرب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي كان يتلقى دعم طهران لكنه في الفترة الأخيرة اتخذ نهجاً أكثر وطنية. قتل في يوليو بعد أن ساقت طهران اتهامات ضده بتزوير الانتخابات العراقية.





ويتحدث التقرير أيضاً عن محاولة اغتيال فاشلة في أغسطس لراضي الطائي، مستشار للمرجع الشيعي البارز في العراق علي السيستاني، إثر دعوة الراضي للحد من النفوذ الإيراني في الحكومة الجديدة.





وينقل التقرير عن مسؤول أمني بريطاني رفيع قوله إن "إيران كثفت حملتها لإرهاب الحكومة العراقية باستخدام فرق الاغتيال لإسكات منتقدي طهران.. وتلك محاولة وقحة لإحباط الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لإنهاء التدخل الإيراني في العراق".





ويرى التقرير أن إيران تعمد بشكل مستمر إلى زيادة نفوذها على الطائفة الشيعية في الدول العربية، بل أنها تعمل على بناء هلال شيعي عبر المناطق العربية في العراق وسوريا من خلال الربط مع المجتمعات الشيعية التقليدية، وهو برنامج طموح تأمل إيران أن يمنحها قوة نفوذ تصل من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.