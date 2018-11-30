حكايات اليوم.. رحيل "عبدالباسط عبدالصمد".. وإقرار دستور جديد بمصر

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 30 نوفمبر، كان له دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 30 نوفمبر، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري تصادق بالاجماع على الدستور الجديد، وتقرر رفعه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي تمهيدًا لدعوة الناخبين للاستفتاء عليه، ورحيل القارئ المصري عبدالباسط عبدالصمد.





مشاركة المرأة في انتخابات فرنسا

فعلى المستوى العالمي، في 1919 حصلت المرأة في فرنسا على حق المشاركة في الانتخابات التشريعية، وفي 1939 غزى الاتحاد السوفيتي فنلندا التي أعلنت حيادها في النزاعات العالمية خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما عرف باسم حرب الشتاء.





تعيين جابر الصباح بالكويت

وعلى المستوى العربي كانت أبرز الأحداث، في 1965 حيث عين أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح الشيخ جابر الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وفي 1970 أطلق اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية على اليمن الجنوبي، بعد استقلال اليمن الجنوبي برئاسة قحطان محمد الشعبي في نفس اليوم ولكن عام 1967.





إقرار دستور جديد بمصر

وفي مصر عام 2012 قامت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري بالتصديق بالاجماع على الدستور الجديد، وتقرر رفعه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي تمهيدًا لدعوة الناخبين للاستفتاء عليه.





مواليد 30 نوفمبر

أما عن أبرز مواليد 30 نوفمبر، فهم: تيودور مومسن، مؤرخ وكاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1902، غوستاف دالين، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1912، رياض السنباطي، ملحن مصري.





وفيات 30 نوفمبر

أما أبرز المتوفيين في ذلك اليوم فهم: سالم سهيل خميس، الذي تعتبره الإمارات أول شهيد لديها، عبد الباسط عبد الصمد، قارئ قرآن مصري، أحمدو أهيجو، رئيس الكاميرون الأول، رضوى عاشور، قاصة وروائية وناقدة أدبية مصرية.



