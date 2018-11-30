أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 30 ـ 11ـ 2018 في الإسماعيلية

شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، انخفاض في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو البرتقال 4 جنيهات للكيلو، واليوسفي 4 جنيهات، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 الي 7 جنيهات للكيلو، والرمان 4 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.



