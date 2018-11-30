أسعار الخضروات اليوم الجمعة 30 ـ 11 ـ 2018 في الإسماعيلية

شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، انخفاضا في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء 10 جنيها للكيلو، والطماطم ما بين 4 إلى 6 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 5 جنيهات، الليمون ما بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.



