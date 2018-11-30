خلطة البلسم الفرعونية للعناية بجمالك.. جربيها

اشتهرت أغلب النساء عبر التاريخ باستخدامهن الكثير من المكونات الطبيعية للعناية fجمالهن حتى يحافظن على إطلالة ساحرة ومبهرة لا تشوبها شائبة، لذلك سنقدم لك سيدتي في مقال اليوم وصفة اعتمدتها المرأة الفرعونية للعناية بجمالها بشكل طبيعي وبسيط فتابعي واكتشفي المزيد.





بلسم شمع العسل وزيت الزيتون: بلسم يتضمن أجود المكونات الطبيعية التي تساعد على تغذية البشرة وحمايتها من العوامل الخارجية القاسية لتحافظ على نضارتها.





المكونات:

82 ملل من زيت الزيتون

5 ملاعق صغيرة من شمع العسل النقي

5 جرام من خلاصة عشب البروبوليس الأخضر

5 جرام من العسل الطبيعي









طريقة التحضير:





ضعي شمع العسل ليذوب في حمام مائي ساخن ثم أضيفي عليه زيت الزيتون وقلبي جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.





أضيفي نبات البروبوليس والعسل إلى المزيج وحركي مجددا حتى تحصلي على خليط متجانس قبل أن يجمد الشمع.



