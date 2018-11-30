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فتاة التروسيكل: "الريس قالي جهازك وفرحك عليا.. ربنا يكرمه"

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:33 ص
فتاة التروسيكل: الريس قالي جهازك وفرحك عليا.. ربنا يكرمه
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هدى عبدالرازق
 
قالت مروة العبد، فتاة التروسيكل التي كرمها الرئيس السيسي، إن الرئيس السيسي رحب بها كثيرًا، مضيفة: "كنت حاسة أني بحلم، ولحد دلوقتي مش مصدقة أني قابلت الريس".

وأشارت "العبد"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مدة اللقاء كانت نصف ساعة تقريبا، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أهداها وحدة سكنية، مضيفة: "الريس قالي جهازك وفرحك عليا.. ربنا يكرمه".

وأضافت أن هناك رجال أعمال وعدوها بسداد الدين الموجود عليها، موجهة رسالة إلى الشباب، "الشغل مش عيب".
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