روسيا تطلق 3 أقماراً عسكرية جديدة

أطلقت روسيا 3 أقمار صناعية عسكرية جديدة إلى الفضاء حول الأرض، اليوم الجمعة.





وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ثلاثة أقمار صناعية تابعة لها وصلت إلى مواقعها المدارية، وتولت القوات الفضائية إدارتها بواسطة الوسائط الأرضية، وحملها إلى الفضاء صاروخ من طراز "روكوت".





وانطلق الصاروخ من قاعدة بليسيتسك في شمال شطر روسيا الأوروبي في الساعة 05.28 في يوم 30 نوفمبر.





وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المرة الأولى التي انطلق فيها صاروخ من طراز "روكوت" من قاعدة بليسيتسك كانت في 16 مايو 2000.





وإجمالًا، انطلقت 29 صاروخا من طراز "روكوت" من قاعدة بليسيتسك منذ عام 2000.





وحملت هذه الصواريخ حوالي 70 قمرا صناعيا إلى مدار حول الأرض.



