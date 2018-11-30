رابط الاسطورة بث حي LiveHD7 مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشر يلا شوت| كورة ستار | الاسطورة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة ضيفه الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال العرب، والتي يحمل لقبها الترجي الرياضي التونسي.





وكان الاتحاد نجح في اقصاء الترجي من دور الـ32، بعد التعادل في ستاد الإسكندرية بهدف لكل فريق، ثم انتهاء مباراة الإياب على ستاد رادس، بالتعادل بهدفين لكل فريق؛ ليكون تأهل تاريخي لزعيم الثغر.





مباراة الذهاب استضافها الاتحاد بملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وأنتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله المهاجم الكونجولي كاسونجو كابونجو، وهو هدف يراه المدير الفني للاتحاد، حلمي طولان، تسلل واضح.





ويحتاج الاتحاد إلى الفوز بهدف دون رد على أقل تقدير لتعديل النتيجة ومن ثم الذهاب لركلات الجزاء الترجيحية، أما في حالة فوز زعيم الثغر بأي نتيجة بخلاف الهدف النظيف؛ يتأهل لدور الثمانية.





بطاقة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري:-

الزمالك Vs الاتحاد السكندري.

البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 .

الملعب : استاد بترو سبورت .

المعلق : عصام عبده .

نتيجة مباراة الذهاب : الاتحاد السكندري (0-1) الزمالك.





موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري:-

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:00 مساءاً بتوقيت قطر.

5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





القناة الناقلة

وتنقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقلة الحصرية لمباريات البطولة العربية.





وقال حلمي طولان، في المؤتمر الصحفي بالمباراة، أن فريقه قادر على تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومن ثم التأهل وذلك على الرغم من خسارة مباراة الذهاب بهدف نظيف.

أما السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، فأكد على صعوبة المواجهة؛ مُشيرًا إلى أن الفريق في حاجة إلى بذل المجهود من أجل ضمان الصعود لدور الثمانية، وأضاف بأن غياب لاعبا الفريق محمود حمدي “الونش” وطارق حامد سيكون مؤثر على الفريق؛ ولكنه يملك البدائل التي تساعده على تجاوز تأثيرهما الفني.



