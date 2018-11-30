أفضل الأفلام الأجنبية 2018 أفلام الأكشن والإثارة والرعب

نقدم لكم اليوم باقة من أفضل أفلام ألأكشن والرومانسية مجموعة متألقة من الأفلام التي يجب عليك مشاهدتها الآن قبل أن تفوتك هذه الأفلام تجدها في المواقع المختلفة وفي دور العرض والسينما في جميع أنحاء العالم حصدت هذه الأفلام مجموعة من الجوائز العالمية وحظيت بالكثير من المشاهدات والأرباح من خلال شباك التذاكر.





1- silence of the lamps صمت الحملان هذا الفيلم الرائع من إنتاج أمريكي من تمثيل البطل أنثوني هوبكينز وحصل عن دوره في هذا الفيلم علي جازة الاوسكار العالمية وهذا هو واحد من اقدم الأفلام والذي حقق صدي واسع في عالم السينما لأعوام بعد إنتاجه نقدمه لكم اليوم لتتمتعوا به

