أفضل الأفلام الأجنبية 2018 أفلام الأكشن والإثارة والرعب
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:15 صالفجر الفني
نقدم لكم اليوم باقة من أفضل أفلام ألأكشن والرومانسية مجموعة متألقة من الأفلام التي يجب عليك مشاهدتها الآن قبل أن تفوتك هذه الأفلام تجدها في المواقع المختلفة وفي دور العرض والسينما في جميع أنحاء العالم حصدت هذه الأفلام مجموعة من الجوائز العالمية وحظيت بالكثير من المشاهدات والأرباح من خلال شباك التذاكر.
1- silence of the lamps
صمت الحملان هذا الفيلم الرائع من إنتاج أمريكي من تمثيل البطل أنثوني هوبكينز وحصل عن دوره في هذا الفيلم علي جازة الاوسكار العالمية وهذا هو واحد من اقدم الأفلام والذي حقق صدي واسع في عالم السينما لأعوام بعد إنتاجه نقدمه لكم اليوم لتتمتعوا به
2-فيلم mile 22
فيلم ميل 22 هو عبارة عن فيلم يحكي قصة ضابط أمريكي بارع يحاول بمساعدة وحدة قيادية سرية جدا تهريب ضابط شرطة غامض بواسطة معلومات حساسة إلي خارج البلاد وهذا ما سنكتشف كيف سيستطيع حمايته من الدولة بأكملها وكيف ستنجوا في لك هذا الفيلم ملئ بالاكشن والإثارة تابعوه.
3-فيلم final score
يحكي الفيلم قصة رائعة ففي وسط حدث ضخم داخل الاستاد يحدث هجوم إرهابي لمجموعة من المجرمين المسلحين علي الاستاد مطالبين الدولة بفدية لعدم قتل كل هذه ألأرواح وهنا يأتي دور البطل وهو عبارة عن شخصية شرطي متقاعد ليستخدم مهاراته العسكرية لانقاذهم من تلك الورطة.
4- فيلم A.X.L
هذا الفيلم مازال جديدا كليا ومنتشر الآن في السينما في جميع أنحاء العالم ويتوقع أن يحقق إيرادات عالية جدا ويتحدث عن كلب آلي تم تصنيعه عسكريا لمهام مختلفة تابع الفيلم وستندهش بما يجري داخله.
5- فيلم Solis
هذا أخر فيلم نعرضه لكم لليوم ويتحدث عن بطل الفيلم الذي يستيقظ ويجد نفسه في مركبة فضائية متجهة إلي الشمس والأوكسجين ينفذ منه سريعا كيف سنقذ نفسه ويهرب من هذه الكارثة تابعوا الفيلم لتعلموا (الفيلم مازال يعرض في السينما).