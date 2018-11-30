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عاجل.. حدث مهم بمطار القاهرة الدولي اليوم

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:28 ص
عاجل.. حدث مهم بمطار القاهرة الدولي اليوم
مطار القاهرة الدولي
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يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، حدثًا مهما بانطلاق 194 رحلة دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار، لتقل جميعها نحو 19 ألف راكب من مختلف الجنسيات. 
 
وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران 102 رحلة دولية وداخلية وتجارية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الجمعة، انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
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