"الكتاب الأخضر" أفضل فيلم لعام 2018

أقر المجلس الوطني لنقاد السينما في الولايات المتحدة بأن فيلم "الكتاب الأخضر" هو أفضل فيلم على الإطلاق لعام 2018.

وتم اختيار فيغو مورتنسن الذي لعب الدور الرئيس في فيلم "الكتاب الأخضر" كأفضل ممثل لهذا العام.

واختار مجلس نقاد السينما ليدي غاغا كأفضل ممثلة في هذا العام عن دورها في الفيلم الموسيقي "ولادة نجم"، الذي حاز مخرجه، بريدلي كوبر، لقب أفضل مخرج لعام 2018.





ونال الجزء الثاني من فيلم "أبطال خارقون" لقب أفضل فيلم رسوم متحركة. وأفضل سيناريست لعام 2018 بات الكاتب، بول شرودر، عن فيلم "يوميات قس إصلاحي".



