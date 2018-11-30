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"الكتاب الأخضر" أفضل فيلم لعام 2018

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:27 ص
الكتاب الأخضر أفضل فيلم لعام 2018
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أقر المجلس الوطني لنقاد السينما في الولايات المتحدة بأن فيلم "الكتاب الأخضر" هو أفضل فيلم على الإطلاق لعام 2018.

وتم اختيار فيغو مورتنسن الذي لعب الدور الرئيس في فيلم "الكتاب الأخضر" كأفضل ممثل لهذا العام.


واختار مجلس نقاد السينما ليدي غاغا كأفضل ممثلة في هذا العام عن دورها في الفيلم الموسيقي "ولادة نجم"، الذي حاز مخرجه، بريدلي كوبر، لقب أفضل مخرج لعام 2018.

ونال الجزء الثاني من فيلم "أبطال خارقون" لقب أفضل فيلم رسوم متحركة. وأفضل سيناريست لعام 2018 بات الكاتب، بول شرودر، عن فيلم "يوميات قس إصلاحي".

وأشاد المجلس الوطني لنقاد السينما بالفيلم الأجنبي "الحرب الباردة". وسيقام حفل توزيع جوائز نقاد السينما، في 8 يناير 2019، في مدينة نيويورك.



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