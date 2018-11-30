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355 مليون دولار إيرادات "A STAR IS BORN" بطولة ليدي جاجا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:57 ص
355 مليون دولار إيرادات A STAR IS BORN بطولة ليدي جاجا
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حقق فيلم "A Star Is Born" للنجمة ليدى جاجا والنجم برادلى كوبر إيرادات وصلت إلى 355 مليون دولار أمريكى، في دور العرض حول العالم.

 
ويدور فيلم A Star Is Born فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل.

وشارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم. ومن المتوقع أن ينافس الفيلم فى العديد من الجوائز، وحظى على إعجاب الكثير من النقاد حول العالم.


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