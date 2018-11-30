مقتل خمسة أشخاص وإصابة 31 آخرين في حادث تصادم بهونج كونج

قُتل خمسة أشخاص وأصيب 31 آخرين بجروح، في حادث اصطدام بين حافلة كانت متّجهة نحو مطار هونج كونج وسيّارة أجرة، بحسب ما أفادت الشرطة الجمعة.

وأدّى الاصطدام الذي حصل في جزيرة تسينغ يي إلى تضرّر الجزء الخلفي من سيّارة الأجرة والجزء الأمامي من الحافلة، بحسب صوَر نشرتها وسائل إعلام محلّية.





وقالت الشرطة إنّ رجلاً وامرأتين قُتلوا على الفور، بينما توفي اثنان آخران في المستشفى.





وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إلى أنّ حالة العديد من الجرحى حرجة.



