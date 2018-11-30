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مقتل خمسة أشخاص وإصابة 31 آخرين في حادث تصادم بهونج كونج

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:16 ص
مقتل خمسة أشخاص وإصابة 31 آخرين في حادث تصادم بهونج كونج
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وكالات
 
قُتل خمسة أشخاص وأصيب 31 آخرين بجروح، في حادث اصطدام بين حافلة كانت متّجهة نحو مطار هونج كونج وسيّارة أجرة، بحسب ما أفادت الشرطة الجمعة.

وأدّى الاصطدام الذي حصل في جزيرة تسينغ يي إلى تضرّر الجزء الخلفي من سيّارة الأجرة والجزء الأمامي من الحافلة، بحسب صوَر نشرتها وسائل إعلام محلّية.

وقالت الشرطة إنّ رجلاً وامرأتين قُتلوا على الفور، بينما توفي اثنان آخران في المستشفى.

وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إلى أنّ حالة العديد من الجرحى حرجة.

ونقلت عن أحد الركّاب أنّ الحافلة كانت تسير بسرعة واصطدمت بسيّارة الأجرة التي كانت متوقّفة على جانب الطريق.

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