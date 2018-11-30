مشاهدة مباراة الهلال والنفط كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال (كأس زايد) يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والنفط

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يلا شوت جوال معلومات عن الهلال والنفط اون لاين اليوم النفط Vs الهلال، البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16)، القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 3، الملعب : ملعب فرانسو حريري، المعلقين : عامر عبدالله + حازم عبدالسلام، نتيجة مباراة الذهاب : الهلال (4-0) النفط.





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اليوم الجمعة 30-11-2018 في كأس زايد للأندية الأبطال، وموعد مباراة الهلال والنفط اليوم في تمام الـ 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 4:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين، والـ 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.





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