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في 8 خطوات.. طريقة تقديم تظلمات تحديث بيانات بطاقة التموين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:06 ص
في 8 خطوات.. طريقة تقديم تظلمات تحديث بيانات بطاقة التموين
بطاقة تموين
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بدأت وزارة التموين منذ 10-11-2018 في فتح باب استقبال طلبات التظلمات في مكاتب التموين، وفيما يلي نعرض 8 خطوات لتقديم التظلمات على تحديث بيانات بطاقات التموين.

1- يقوم المواطن بالتوجه إلي مكاتب التموين للحصول علي استمارة أداء الخدمة التموينية لكتابة التظلم الخاص به.

2- يملء المواطن جميع بيانات الأفراد المستفيدة من بطاقة التموين.

3- يقوم المتقدم بتقديم صور من أرقام البطاقات القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدة من البطاقات ويقوم بتقديمها الى مكتب التموين ويتضمن رقم الهاتف.

4- يتم كتابة البيانات وتسجيل الاستمارة في مكتب التموين كما يقوم المكتب بتسيلم المواطن إيصال يفيد بالتسجيل.

5- يتم كتابة وتسجيل الطلبات علي النظام الخاص بمكتب التموين بعد ما يتم مراجعتها من قبل المتخصصين.

6- يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع جميع البيانات التي تم تسجيلها من خلال موقع دعم مصر او من مكاتب البريد بإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

7- تقوم وزارة الإنتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تمت مراجعتها من خلال هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.

8- تقوم مكاتب التموين بإخطار المواطنين بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض.

يذكر أن وزارة التموين كانت قد أغلقت باب تحديث بيانات بطاقات التموين يوم 8 نوفمبر من الشهر الجاري.

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