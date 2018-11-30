السبسي: العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة "النهضة"

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، إن العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة "النهضة".





وأضاف الباجي قايد السبسي في بداية الاجتماع، إن البيان الأخير لـ"حركة النهضة" الذي استنكرت فيه نشر صفحة رئاسة الجمهورية تصريحات أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إثر لقائه برئيس الدولة، فيه تهديد لشخصه.





وشدد على أنه لن يسمح بالتهديدات وأن الكلمة للقضاء .





وصرح الرئيس التونسي بأنه يستقبل كل الأطراف دون استثناء بصفته رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أن ''ما أعلمته به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي معقول''، مؤكدا أن الهيئة أمدته بـ''مجلد'' من الوثائق عما يعرف بالجهاز السري لـ"حركة النهضة"، لافتا إلى أن موضوع هذا الجهاز أصبح يعرفه كل العالم ولم يعد سريا.





وأفاد السبسي في السياق، بأنه غير منحاز لأي طرف على حساب طرف آخر، مؤكدا على أنه لا يعمل إلا لمصلحة تونس.



