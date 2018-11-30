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"أمطار ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس الجمعة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:28 ص
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن توقعاتها لطقس الجمعة
طقس
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.
 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء تكون غزيرة أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر  وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 22  والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 15، ومطروح العظمى 20 والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 والصغرى 13، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 27 والصغرى 15.
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