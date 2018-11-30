ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"مواصلات مصر": 70% من الأتوبيسات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:53 ص
مواصلات مصر: 70% من الأتوبيسات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة
الدكتور هشام طه
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر، إن 70% من الأتوبيسات الكبيرة التابعة لهم، والتي تبلغ طولها 12 مترًا، كلها مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "طه"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، أن السائقين على هذه الأتوبيسات مدربين بشكل كامل للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتجهيزات الموجودة في الأتوبيس لذلك.

وتابع، أن الدفع سيكون من خلال كارت ذكي، لمنع التسرب النقدي الذي يحدث، وهو عبارة عن كارت يتم شحنه واستخدامه.
المزيد عن: مواصلات مصر رئيس شركة الدكتور هشام طه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 8:30:04 AM