"مواصلات مصر": 70% من الأتوبيسات مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:53 صنعيم يوسف
قال الدكتور هشام طه، رئيس شركة مواصلات مصر، إن 70% من الأتوبيسات الكبيرة التابعة لهم، والتي تبلغ طولها 12 مترًا، كلها مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف "طه"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، أن السائقين على هذه الأتوبيسات مدربين بشكل كامل للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتجهيزات الموجودة في الأتوبيس لذلك.
وتابع، أن الدفع سيكون من خلال كارت ذكي، لمنع التسرب النقدي الذي يحدث، وهو عبارة عن كارت يتم شحنه واستخدامه.
وأضاف "طه"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، أن السائقين على هذه الأتوبيسات مدربين بشكل كامل للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والتجهيزات الموجودة في الأتوبيس لذلك.
وتابع، أن الدفع سيكون من خلال كارت ذكي، لمنع التسرب النقدي الذي يحدث، وهو عبارة عن كارت يتم شحنه واستخدامه.
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