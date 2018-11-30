كيت ميدلتون تعلق على نبأ حمل ميجان ماركل

وعبرت دوقة كامبردج خلال الفيديو عن سعادتها لنبأ حمل ميجان ماركل، مشيرة إلى أن فترة انتظار ولادة الطفل هي من أجمل الفترات.

وعبرت دوقة كامبردج خلال الفيديو عن سعادتها لنبأ حمل ميجان ماركل، مشيرة إلى أن فترة انتظار ولادة الطفل هي من أجمل الفترات.

قام أحد مستخدمي "إنستجرام" بنشر مقطع فيديو التقطه خلال زيارة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون مدينة ليستر، ليعربا عن تقديرهما لضحايا حادث تحطم طائرة الهليكوبتر الذي وقع في 27 أكتوبر الماضي.

قام أحد مستخدمي "إنستجرام" بنشر مقطع فيديو التقطه خلال زيارة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون مدينة ليستر، ليعربا عن تقديرهما لضحايا حادث تحطم طائرة الهليكوبتر الذي وقع في 27 أكتوبر الماضي.

وقالت: "مما لا شك فيه أن وقت انتظار ولادة الطفل هو أمر سحري حقا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى جورج وشارلوت ولويس أخ أو أخت آخر، إنه أمر لا يصدق".



