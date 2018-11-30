كيت ميدلتون تعلق على نبأ حمل ميجان ماركل
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:58 ص
قام أحد مستخدمي "إنستجرام" بنشر مقطع فيديو التقطه خلال زيارة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون مدينة ليستر، ليعربا عن تقديرهما لضحايا حادث تحطم طائرة الهليكوبتر الذي وقع في 27 أكتوبر الماضي.
وعبرت دوقة كامبردج خلال الفيديو عن سعادتها لنبأ حمل ميجان ماركل، مشيرة إلى أن فترة انتظار ولادة الطفل هي من أجمل الفترات.
وقالت: "مما لا شك فيه أن وقت انتظار ولادة الطفل هو أمر سحري حقا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى جورج وشارلوت ولويس أخ أو أخت آخر، إنه أمر لا يصدق".
ومن جهتها أكدت والدة ميغان، دوريا، أنها ستنتقل إلى لندن لمساعدة ابنتها مع الطفل الذي سيولد في الربيع المقبل في قلعة وندسور في فورجمور هاوس، حيث يعيش ميغان وهاري الآن.
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