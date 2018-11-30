مخرج شهير يتزوج سرا من إسرائيلية! (صور)‏





تزوج المخرج الشهير، كوينتن تارانتينو، من مغنية البوب وعارضة الأزياء الإسرائيلية، دانيلا بيك، بعد عام من الخطبة.

وذكرت صحيفة إنديبندنت، نقلا عن مقابلة أجرتها صحيفة هآرتس الإسرائلية مع المصممة، دانا هاريل، أن مراسم حفل الزفاف السري أقيمت في لوس أنجلوس الأمريكية، في 28 نوفمبر الجاري.





وأشارت الصحيفة إلى أن هاريل هي التي صممت ثوب زفاف العروس بيك. ونشرت هاريل صورة للزوجين على صفحتها في إنستغرام بعد عدة ساعات من الزفاف، وهنأت العروسين بالحدث السعيد.





يذكر أن تعارف المخرج السينمائي المشهور مع المغنية الإسرائيلية حصل عام 2009، أثناء زيارة تارانتينو لإسرائيل للترويج لفيلمه الجديد آنذاك "أوغاد مجهولون".





وهذا هو الزواج الأول لتارانتينو الذي يبلغ من العمر الآن 55 عاما، وتبلغ عروسه 35 عاما.



