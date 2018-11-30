عودة المصابين لريال مدريد قبل موقعة فالنسيا

انضم سيرجيو ريغيلون وخيسوس باييخو وألفارو أودريوزولا للتدريب الجماعي لفريقهم ريال مدريد، عقب تعافيهم من إصاباتهم، في تدريبات تأتي ضمن استعدادات الملكي لمواجهة فالنسيا المقررة السبت المقبل في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وبعد أن حسم "الميرينغي" أول أمس الثلاثاء تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي متصدرا مجموعته السابعة، بدأ مدرب الفريق، الأرجنتيني سانتياغو سولاري في استعادة بعض لاعبيه الذين كانوا يعانوا من إصابات.





وباستعادة ريغيلون وباييخو وأودريوزولا في المران الجماعي، لم يبق سوى ناتشو فيرنانديز والبرازيلي كاسيميرو اللذين لا يزالان يواصلان عملية التعافي.





وشارك في التدريب أيضاً لاعبو الرديف خابي سانشيز وجوركا زابارتي وخاومي جراو وداني فيرنانديز، إلى جانب إيسكو ألاركون الذي تتوجه الأنظار نحوه حالياً بعد أن تم استبعاده من قائمة الفريق أمام روما الثلاثاء الماضي، في دليل جديد على أن سولاري لا يعتبره في الوقت الحالي ضمن اللاعبين الذين لا يمكن الاستغناء عنهم.



