نجم إيفرتون يتوعد ليفربول قبل ديربي ميرسيسايد

قال جيلفي سيجوردسون، لاعب وسط إيفرتون، إن النتائج الطيبة التي تحققت مؤخرا عززت ثقة الفريق في نفسه قبل مباراة قمة ميرسيسايد أمام ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.





وسجل الدولي الأيسلندي هدف الفوز 1- 0 على كارديف سيتي الصاعد حديثا السبت الماضي ليمدد الفريق عدد المباريات التي لم يخسر فيها في الدوري إلى ثلاث ويصعد للمركز السادس برصيد 22 نقطة.





وأبلغ سيجوردسون موقع النادي على الانترنت: «التشكيلة كلها تنتظر مباراة القمة منذ بداية الموسم وتعززت ثقة الفريق في نفسه بعد العروض الأخيرة على مدار الشهرين الماضيين».





وتابع: «الفريق يلعب جيدا جدا ويحقق نتائج طيبة وينتصر عندما نقدم جميعا أفضل ما لدينا».





وجاء الفوز على كارديف بعد عرض قوي في ستامفورد بريدج فرض خلاله إيفرتون التعادل السلبي على تشيلسي.





وأضاف سيجوردسون الذي سجل ستة أهداف هذا الموسم: «الطريقة التي لعبنا بها أمام تشيلسي منحتنا الثقة. كانت نتيجة طيبة».





وسيدخل ليفربول المواجهة رقم 232 أمام غريمه في المدينة ومعنوياته متراجعة بعد الخسارة 2-1 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال.





ولم يخسر فريق المدرب يورجن كلوب في الدوري الممتاز حتى الآن ويحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وسيدخل المباراة منتشيا بعدم الخسارة أمام إيفرتون في انفيلد منذ 1999.





وقال سيجوردسون: «ستكون مباراة الأحد مواجهة أخرى كبيرة بالنسبة لنا ونرغب في مباراة جيدة. نحن جاهزون للتحدي».



