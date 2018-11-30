إنبي: المدرب الجديد مصريا أو عربيا والأجنبي مستبعد

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن حسم اسم المدرب الجديد للفريق سيكون خلال 24 ساعة.





وقال مدير الكرة بإنبي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " مدرب إنبي الجديد سيكون مصريًا أو عربيًا، والمدرب الأجنبي مستبعد في الوقت الحالي".





وأضاف: " سيتم اعلان اسم المدرب الجديد خلال الت24 ساعة المقبلة".





وكان خالد متولي مدرب الفريق تقدم بإستقالته عقب الخسارة أمام المصري 3-1 في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة بالدوري.



