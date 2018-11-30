إنبي: المدرب الجديد مصريا أو عربيا والأجنبي مستبعد
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:12 صعلاء خليف
أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن حسم اسم المدرب الجديد للفريق سيكون خلال 24 ساعة.
وقال مدير الكرة بإنبي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " مدرب إنبي الجديد سيكون مصريًا أو عربيًا، والمدرب الأجنبي مستبعد في الوقت الحالي".
وأضاف: " سيتم اعلان اسم المدرب الجديد خلال الت24 ساعة المقبلة".
وكان خالد متولي مدرب الفريق تقدم بإستقالته عقب الخسارة أمام المصري 3-1 في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة بالدوري.