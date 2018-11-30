"احلف" لأحلام تتخطى المليون الأول من المشاهدات عبر "يوتيوب" (فيديو)





لا تزال النجمة الإماراتية أحلام، تحصد نجاح أغنيتها الجديدة "احلف" التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.





وتخطى الفيديو الخاص المليون الأول من المشاهدات منذ عرضه عبر قناة أحلام، الرسمية على موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.



