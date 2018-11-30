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"احلف" لأحلام تتخطى المليون الأول من المشاهدات عبر "يوتيوب" (فيديو)

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:31 ص
احلف لأحلام تتخطى المليون الأول من المشاهدات عبر يوتيوب (فيديو)
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الفجر الفني
 

لا تزال النجمة الإماراتية أحلام، تحصد نجاح أغنيتها الجديدة "احلف" التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتخطى الفيديو الخاص المليون الأول من المشاهدات منذ عرضه عبر قناة أحلام، الرسمية على موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.

أغنية "احلف" هي من كلمات الشاعر الكبير قوس وألحان بازل وتوزيع هشام السكران، مكس وماستر جاسم محمد، ايقاع ابراهيم حسن
المزيد عن: يوتيوب نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن احلف احلام
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