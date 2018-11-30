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استشاري نفسي: هذا هو أخطر أنواع التنمر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:34 ص
استشاري نفسي: هذا هو أخطر أنواع التنمر
الدكتورة مها عماد
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة مها عماد، استشاري طب نفسي أطفال، إن هناك أنواع للتنمر مثل التنمر الاجتماعي، حيث يكون يتم عزل الطفل أو الطفلة بعيدا عن المجموعة، ويرفضون أن يكون جزءا منهم.

وأضافت "عماد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أن هناك التنمر اللفظي، مثل إطلاق الأسماء على الأطفال مثل "يا تخينة"، أو تهديدهم.

وتابعت، أن هناك "تنمر إلكتروني"، وهو تصوير شخص ما ثم تهديده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو عمل حساب باسم شخص ما ووضع منشورات غير لائقة، وهذا من أخطر أنواع التنمر لأنه قد يرتبط بالانتحار.
المزيد عن: مصر الدكتورة مها عماد التنمر أخبار أحمد سمير
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