إدوارد عن فستان رانيا يوسف شبه العاري: "يا نهار إسود" (فيديو)





علق الفنان إدوارد، على الفستان الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، قائلًا: "يا نهار إسود.. ده هيقلب الدنيا"، وذلك خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على "قناة اليوم".





وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.





ومن أبرز التعليقات الساخرة من الفستان" هيا نسيت تلبس البنطلون"، وعلق آخر "هيا فاكر نفسها راحية مراسي"، فيما علق ثالث: ""دوشة العيال خليتها تنسى تكمل لبسها"





تصدرت الفنانة رانيا يوسف ترند، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الإطلالة المثيرة الذي ظهرت بها على ريد كاربتمهرجان القاهرة السينمائي.





واختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، فعالياته بالأمس حيث أقيمت في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، ورعاية وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم.



