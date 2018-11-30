"التضامن" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال صندوق التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارًا من غدًا السبت لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.





وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من غدا السبت أول ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من الأحد 2 ديسمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر.





ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر المعاشات.



