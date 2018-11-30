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هشام زكريا: رفضت منصبا إداريا في الجونة..ولن أجلس في المنزل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:32 ص
هشام زكريا: رفضت منصبا إداريا في الجونة..ولن أجلس في المنزل
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علاء خليف
 
أكد هشام زكريا المدير الفني السابق للجونة أن إدارة النادي عرضت عليه تولي منصبًا إداريًا رفيع داخل النادي الساحلي ولكنه رفض، بسبب إرتباطه بالتدريب.

وأضاف "زكريا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تلقيت عرضًا للتدريب في السعودية عبر أحد الوكلاء السعوديين، كما تلقيت عرضًا للتدريب في مصر، ولكنني افضل التعامل مع الأندية بشكل مباشر بعيدًا عن الوكلاء".

وتابع: " لن أجلس في منزلي ولا أريد راحة في الوقت الحالي، وسوف أحسم وجهتي المقبلة قريبًا حال تلقي عرضًا مناسبًا".

وكان هشام زكريا تقدم بإستقالته من تدريب الجونة بسبب تراجع نتائج الفريق.

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