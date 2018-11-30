مدرب الأهلي الجديد يحسم مصير "رباعي الانتظار"

يحسم المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، مصير اللاعبين المقيدين ضمن قائمة الانتظار، وهم رامي ربيعة وصالح جمعة وعمرو جمال وعمرو بركات.





ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن هوية مديره الفني الجديد بعد لقاء بتروجيت بالدوري، مساء السبت المقبل، ويبدو أن الأوروجواياني دانييل كارينيو هو الأقرب لتولي المهمة.





ويؤدي رامي ربيعة فترة تأهيل طويلة، بعد تعرضه لإصابات قوية في العضلة الضامة وعضلة الحوض.





واستقر مسؤولو الأهلي على إعادة قيد النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق مجددًا، بعد رفع اسمه من القائمة المحلية، بسبب إصابته بقطع في غضروف الركبة خلال شهر أغسطس الماضي.



