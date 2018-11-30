شاهد.. أفضل وأسوأ فساتين النجمات في حفل ختام "القاهرة السينمائي" الـ40 (صور)

رصدت عدسة "الفجر الفني" عددًا من الصور لإطلالات النجمات علي السجادة الحمراء في ختام مهرجان "القاهرة السينمائي" لدورته الأربعين.

ولفت الانتباه عدد من إطلالات النجمات منهم صبا مبارك بفستان أبيض مميز وأيضا الفنانة أروى جودة بالاضافة إلى الفنانة نسرين أمين بفستان فضي مميز وكذلك الفنانة إنجي أبو زيد وأيضا الفنانة داليا مصطفى التي لفتت الانتباه باطلالتها المميزة الهادئة والأنيقة وكان اللون الأسود مشترك بين عدد كبير من نجمات حفل منهم إلهام شاهين وشيرين رضا ومريم حسن وداليا البحيري.

بينما كانت أسوأ الاطلالات من نصيب رانيا يوسف، التي وصفها البعض بالأكثر إثارة بالإضافة إلى سما المصري والتي تواجدت في حفل الختام أيضا دون أي مبرر لحضورها.





أقيمت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، في الفترة من 20 إلى 29 من نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، ورعاية وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبدالدايم.







