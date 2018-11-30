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علي غزال يوجه رسالة للأهلي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:54 ص
علي غزال يوجه رسالة للأهلي
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ريهام عبدالمحسن
 
أعرب علي غزال نجم منتخب مصر وفانكوفر الكندي عن سعادته بعودته للمشاركة في صفوف المنتخب تحت قيادة خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني. 

وقال غزال في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " حزنت لعدم ضمي للمنتخب خلال ولاية الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، وهاني رمزي تحدث معي لأول مرة لضمي للمنتخب وأخبرني أنه يتابعني".

وأضاف :"أجيري اقتنع بي من 4 تدريبات فقط قبل مواجهة النيجر ولم أحزن لعدم مشاركتي أمام تونس ولو استمرت عدم مشاركتي سيكون هناك شئ خطأ عندي".

واختتم غزال تصريحاته قائلاً : " يجب على الأهلي التركيز في الدوري للحصول على النقاط واستعادة المقدمة".
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