هشام زكريا: الجونة قادر على إنهاء الدوري ضمن الـ10 مراكز الأولى

يري هشام زكريا المدير الفني السابق لفريق الجونة أن الفريق الساحلي قادر على إنهاء الدوري المصري ضمن المراكز العشرة الأولي بالمسابقة.





وقال "زكريا" في تصريحات لملعب أون: " الجونة حقق بداية جيدة هذا الموسم ولكن الإصابات العديدة ومفاوضات بعض الوكلاء مع اللاعبين أثرت على أداء ونتائج الفريق في الفترة الاخيرة".





وأضاف: " قائمة الجونة بها 9 أماكن شاغرة وكنت أنوي تدعيم الفريق ببعض الصفقات في يناير".





وواصل: " علاقتي مع لاعبي الفريق كانت تحكمها لوائح وأهداف".





وأكد أن الجونة قادر على إنهاء الدوري المصري ضمن ا لمراكز العشرة الأولي