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هشام زكريا: الجونة قادر على إنهاء الدوري ضمن الـ10 مراكز الأولى

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:50 ص
هشام زكريا: الجونة قادر على إنهاء الدوري ضمن الـ10 مراكز الأولى
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علاء خليف
 
يري هشام زكريا المدير الفني السابق لفريق الجونة أن الفريق الساحلي قادر على إنهاء الدوري المصري ضمن المراكز العشرة الأولي بالمسابقة.

وقال "زكريا" في تصريحات لملعب أون: " الجونة حقق بداية جيدة هذا الموسم ولكن الإصابات العديدة ومفاوضات بعض الوكلاء مع اللاعبين أثرت على أداء ونتائج الفريق في الفترة الاخيرة".

وأضاف: " قائمة الجونة بها 9 أماكن شاغرة وكنت أنوي تدعيم الفريق ببعض الصفقات في يناير".

وواصل: " علاقتي مع لاعبي الفريق كانت تحكمها لوائح وأهداف".

وأكد أن الجونة قادر على إنهاء الدوري المصري ضمن ا لمراكز العشرة الأولي
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