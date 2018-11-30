نجم منتخب مصر يكشف موقفه من الانضمام للزمالك
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:47 صريهام عبدالمحسن
كشف علي غزال لاعب فانكوفر الكندي ومنتخب مصر، موقفه من الانضمام للزمالك في الفترة القادمة إذا تلقى عرضا من مسؤولي الفارس الأبيض.
وقال "غزال" في تصريحات تليفزيونية: " تلقيت عدة عروض في الفترة الأخيرة ويجب أن أفكر فيها جيداً من أجل الاستقرار على العرض المناسب".
وأضاف :"لو وصلني عرض آخر محلي غير الأهلي من الممكن أن أقبله حتى لو كان الزمالك لأنه نادي كبير".
وتابع :"لو قدم وادي دجلة عرضا لي سأوافق على الفور لأني من ناشئي النادي".
واختتم غزال تصريحاته قائلاً : " عندما كنت في الدوري الصيني فاوضني الأهلي والزمالك والإسماعيلي عن طريق بعض الوسطاء لضمي".