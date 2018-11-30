ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نجم منتخب مصر يكشف موقفه من الانضمام للزمالك

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:47 ص
نجم منتخب مصر يكشف موقفه من الانضمام للزمالك
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
كشف علي غزال لاعب  فانكوفر الكندي ومنتخب مصر، موقفه من الانضمام للزمالك في الفترة القادمة إذا تلقى عرضا من مسؤولي الفارس الأبيض.

وقال "غزال" في تصريحات تليفزيونية: " تلقيت عدة عروض في الفترة الأخيرة ويجب أن أفكر فيها جيداً من أجل الاستقرار على العرض المناسب".

وأضاف :"لو وصلني عرض آخر محلي غير الأهلي من الممكن أن أقبله حتى لو كان الزمالك لأنه نادي كبير".

وتابع :"لو قدم وادي دجلة عرضا لي سأوافق على الفور لأني من ناشئي النادي".

واختتم غزال تصريحاته قائلاً : " عندما كنت في الدوري الصيني فاوضني الأهلي والزمالك والإسماعيلي عن طريق بعض الوسطاء لضمي".

المزيد عن: منتخب مصر علي غزال الأهلي والزمالك الأهلي اليوم أخبار الزمالك أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 3:50:04 AM