هشام زكريا: الجونة ليس فريق "عواجيز" والإصابات سبب تراجع النتائج

علق هشام زكريا مدرب الجونة السابق عما تردد بشأن أن الفريق الساحلي يضم لاعبين كبار السن، وأن ذلك سبب تراجع نتائجه.





وقال "زكريا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " ما يتردد حول تواجد لاعبين كبار السن في الجونة غير صحيح، الفريق لا يضم سوي 3 لاعبين كبار فقط".





وأضاف: " الجونة فريق صاعد حديثًا للدوري وما حققه في الفترة السابق جيد للغاية".





وواصل: " الإصابات التي ضربت الجونة سبب نزيف النقاط في الفترة الأخيرة".





وأتم: " مفاوضات بعض الوكلاء مع لاعبي الجونة أثر على مستواهم بشكل كبير، ومنهم الثنائي الافريقي جونسون وجاتوشو".



