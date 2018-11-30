هشام زكريا: الجونة ليس فريق "عواجيز" والإصابات سبب تراجع النتائج
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:42 صعلاء خليف
علق هشام زكريا مدرب الجونة السابق عما تردد بشأن أن الفريق الساحلي يضم لاعبين كبار السن، وأن ذلك سبب تراجع نتائجه.
وقال "زكريا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " ما يتردد حول تواجد لاعبين كبار السن في الجونة غير صحيح، الفريق لا يضم سوي 3 لاعبين كبار فقط".
وأضاف: " الجونة فريق صاعد حديثًا للدوري وما حققه في الفترة السابق جيد للغاية".
وواصل: " الإصابات التي ضربت الجونة سبب نزيف النقاط في الفترة الأخيرة".
وأتم: " مفاوضات بعض الوكلاء مع لاعبي الجونة أثر على مستواهم بشكل كبير، ومنهم الثنائي الافريقي جونسون وجاتوشو".