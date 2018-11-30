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هشام زكريا: الجونة ليس فريق "عواجيز" والإصابات سبب تراجع النتائج

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:42 ص
هشام زكريا: الجونة ليس فريق عواجيز والإصابات سبب تراجع النتائج
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علاء خليف
 
علق هشام زكريا مدرب الجونة السابق عما تردد بشأن أن الفريق الساحلي يضم لاعبين كبار السن، وأن ذلك سبب تراجع نتائجه.

وقال "زكريا" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " ما يتردد حول تواجد لاعبين كبار السن في الجونة غير صحيح، الفريق لا يضم سوي 3 لاعبين كبار فقط".

وأضاف: " الجونة فريق صاعد حديثًا للدوري وما حققه في الفترة السابق جيد للغاية".

وواصل: " الإصابات التي ضربت الجونة سبب نزيف النقاط في الفترة الأخيرة".

وأتم: " مفاوضات بعض الوكلاء مع لاعبي الجونة أثر على مستواهم بشكل كبير، ومنهم الثنائي الافريقي جونسون وجاتوشو".

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