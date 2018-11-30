٩ معلومات عن بشارة واكيم في ذكرى رحيله الـ٦٩
تحل اليوم الجمعة، الذكرى التاسعة والستين على رحيل الفنان بشارة واكيم.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.
١- ولد بشارة في االخامس من مارس ١٨٩٠، في حي الفجالة بالقاهرة.
٢- درس في مدارس الفرير الفرنسية، ثم تخرج في كلية الحقوق.
٣- بدأت مسيرته الفنية مع فرقتي عبدالرحمن رشدي وجورج أبيض.
٤- عمل مع الفنان يوسف وهبي لفترة في فرقته المسرحية، وكذلك مع الفنانة منيرة المهدية.
٥- اتجه للسينما، وقدم في فترتي الثلاثينات والأربعيينات قرابة ١٠٠ فيلم، نذكر منها: "بسلامته عايز يتجوز، الباشمقاول، لو كنت غني، انتصار الشباب، العريس الخامس".
٦- كان يتقن اللهجة الشامية، واللغة الفرنسية.
٧- كان يكتب الشعر، ويُشاع أن الفنان أنور وجدي قد طالبه بطباعة أشعاره إلى أنه رفض.
٨- قدم آخر أفلامه قبل رحيله في عام ١٩٤٩، وكان فيلم "حلم ليلة".
٩- توفي في ٣٠ نوفمبر ١٩٤٩، عن عمر ناهز الـ٥٩ عامًا.