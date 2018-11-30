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٩ معلومات عن بشارة واكيم في ذكرى رحيله الـ٦٩

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:44 ص
٩ معلومات عن بشارة واكيم في ذكرى رحيله الـ٦٩
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الفجر الفني
 


تحل اليوم الجمعة، الذكرى التاسعة والستين على رحيل الفنان بشارة واكيم.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.


١- ولد بشارة في االخامس من مارس ١٨٩٠، في حي الفجالة بالقاهرة.


٢- درس في مدارس الفرير الفرنسية، ثم تخرج في كلية الحقوق.


٣- بدأت مسيرته الفنية مع فرقتي عبدالرحمن رشدي وجورج أبيض.


٤- عمل مع الفنان يوسف وهبي لفترة في فرقته المسرحية، وكذلك مع الفنانة منيرة المهدية.


٥- اتجه للسينما، وقدم في فترتي الثلاثينات والأربعيينات قرابة ١٠٠ فيلم، نذكر منها: "بسلامته عايز يتجوز، الباشمقاول، لو كنت غني، انتصار الشباب، العريس الخامس".


٦- كان يتقن اللهجة الشامية، واللغة الفرنسية.


٧- كان يكتب الشعر، ويُشاع أن الفنان أنور وجدي قد طالبه بطباعة أشعاره إلى أنه رفض.


٨- قدم آخر أفلامه قبل رحيله في عام ١٩٤٩، وكان فيلم "حلم ليلة".


٩- توفي في ٣٠ نوفمبر ١٩٤٩، عن عمر ناهز الـ٥٩ عامًا.


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