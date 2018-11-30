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أول تعليق من مصطفى يونس بعد توليه تدريب المصري البورسعيدي رسميا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:39 ص
أول تعليق من مصطفى يونس بعد توليه تدريب المصري البورسعيدي رسميا
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الفجر الرياضي
 
وجه مصطفي يونس المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، الشكر لمجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية على الثقة الكبيرة، وتعيينه رسميا مدربا للفريق في الفترة القادمة.

وقال يونس خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير"، الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، على فضائية "LTC"، " إنه رفع الروح المعنوية للاعبين، وإعطاتهم الثقة في نفسم، مؤكدًا أنه علمت اللاعبين كيفية الوقوف في الملعب وكيف يهاجمون ويدافعون".

وطالب يونس من الجميع، أن يتذكر اسم إسلام عطية ناشئي النادي المصري، موضحًا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة".
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